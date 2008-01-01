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  3. Карсалов Вячеслав Евгеньевич
Карсалов Вячеслав Евгеньевич
6.0
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Карсалов Вячеслав Евгеньевич

Зубной техник
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной техник, стоматологическая клиника "Дентал-Мастер", с 2008 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Владивосток, ул. Бурачка, 17
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