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  3. Карьева Валерия Викторовна
Карьева Валерия Викторовна
7.1
4

Карьева Валерия Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Санас
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва

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