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Карьева Валерия Викторовна
7.1
4
Карьева Валерия Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж 33 года
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Санас
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва
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