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Козаченко Олеся Михайловна
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Козаченко Олеся Михайловна
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет
Клиническая интернатура на кафедре стоматологии ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка на базе ВГМУ по программе "Стоматология терапевтическая"
Повышение квалификации во ВГМУ по ТУ «Проблемы педагогики высшей школы»
Участие в ассоциациях
СТаР – Стоматологическая ассоциация России
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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