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  3. Казакевич Лидия Егоровна
Казакевич Лидия Егоровна
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Казакевич Лидия Егоровна

Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
0 отзывов

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