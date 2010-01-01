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Казаков Олег Александрович
5.7
1
Казаков Олег Александрович
Онколог
,
Онколог-маммолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Лечебный факультет ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач хирург-онколог, ГУЗ Приморский краевой онкологический диспансер, с 1994 г. по настоящее время
Врач онколог-маммолог, ООО "Новомед", с 2010 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв
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