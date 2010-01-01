Кичигина Людмила Александровна

ТУ « Интенсивная терапия новорожденных и детей с экстремально низкой массой тела», 2010 г.

ТУ « Актуальные проблемы гастроэнтерологии в подростковом возрасте», 2010 г.

ТУ « Актуальные вопросы пульмонологии в педиатрической практике», 2011 г.