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  3. Килин Сергей Дмитриевич
Килин Сергей Дмитриевич
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Килин Сергей Дмитриевич

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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