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Ким Игорь Климентович
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Ким Игорь Климентович

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2002 г. - Владивостокский Государственный Медицинский Университет (ВГМУ), лечебный факультет.
  • 2003 г. - госпитальная интернатура по неврологии на базе НО ГУЗ « Госпиталь ветеранов войн»;
  • 2005 г. - клиническая ординатура по мануальной терапии на кафедре медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ;
Еще 8
Курсы повышения квалификации
  • 2000 г. - сертификационный цикл «Медицинский массаж»
  • 2007 г. - Микрокинезиотерапия - сертификация 1 уровня
  • 2011 г. - Микрокинезиотерапия - сертификация 2 уровня;
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • член клуба ИНБИ. Даосское направление (Тайцзицуань стиль Чень, Багуа Джан, буддийский йога, даосская йога), 2012 г.
Опыт работы
  • 2000 г. - медицинское объединение ВГМУ, массажист
  • 2002 г. - врач-интерн, невролог ГУЗ «Госпиталь Ветеранов Войн»
  • 2003 г. - клинический ординатор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
6 отзывов

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