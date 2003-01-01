Ким Игорь Климентович
Стаж 20 лет
Игорь Ким — врач остеопат, интегральный терапевт, человек-практик. Основатель клиники «Альтер Натива». Философия доктора Кима — «Видеть, слышать, понимать, использовать все свои знания и умения на данный момент».
Дополнительная информация:
2005 - 2011г. - Джунь Юань Цигун (1,2,3 ступени)
2008 – 2009г. - Рейки (1, 2 ступени)
2010 - 2012г. - Тайцзицуань стиль Ян, цигун-терапия.
2012г. – Международный клуб этнических практик ИНБИ. Интегральное и Даосское направления.
Дополнительная информация:
2005 - 2011г. - Джунь Юань Цигун (1,2,3 ступени)
2008 – 2009г. - Рейки (1, 2 ступени)
2010 - 2012г. - Тайцзицуань стиль Ян, цигун-терапия.
2012г. – Международный клуб этнических практик ИНБИ. Интегральное и Даосское направления.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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