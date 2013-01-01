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Ким Марина Михайловна
6.0
0
Ким Марина Михайловна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский институт им. Абу-Али ибн Сино, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Мануальная терапия, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
Владивосток, ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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