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Ким Раида Семеновна
6.0
0
Ким Раида Семеновна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Реаниматолог", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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