Киняйкин Михаил Федорович
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
4500 р
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