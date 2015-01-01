Кириченко Евгений Викторович
Стаж 6 лет
Лечение острых и хронических болевых синдромов неврологической и ортопедической этиологии; Применение метода ударно-волновой терапии (УВТ), Приём, диагностика методом компьютерной-оптической топографии, подбор программы лечения и ведение детей от 3 до 17 лет с любыми формами нарушения осанки; Мануальная терапия контрактур плечевого сустава, голеностопного сустава, тазобедренного сустава; Ботулинотерапия
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Адреса и стоимость приёма
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Подиатр
По запросу
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