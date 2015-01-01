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  3. Кириченко Евгений Викторович
Кириченко Евгений Викторович
6.9
3

Кириченко Евгений Викторович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Подиатр
Стаж 6 лет
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Образование
  • ФГБОУ ТГМУ. «Клиническая ординатура по неврологии», Владивосток, 2015-2017 гг.
  • ФГБОУ ТГМУ. «Мануальная терапия», Владивосток, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Международная ассоциация специалистов терапевтического тейпирования. «Патология плечелопаточного региона»
  • Мануальная терапия, терапевтическое тейпирование, г. Хабаровск, 2018 г.
  • Международная ассоциация специалистов терапевтического тейпирования. «Патология ВНЧС и биомеханические связи тела. Мануальная терапия, терапевтическое тейпирование, миогимнастика», г. Хабаровск, 2018 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Подиатр
По запросу
3 отзыва

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