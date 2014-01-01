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Кирпичева Татьяна Анатольевна
6.0
0
Кирпичева Татьяна Анатольевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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