Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кирпикова Елена Анатольевна
6.0
0
Кирпикова Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Свердловский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Степанова
Ольга Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
8.6
9
Записаться
Атамась
Ольга Владимировна
Кардиолог
,
УЗИ-специалист
6.6
2
Записаться
Пономаренко
Юрий Владимирович
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...