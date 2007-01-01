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Киселев Артем Юрьевич
7.5
4
Киселев Артем Юрьевич
Флеболог
,
Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Выполняет все виды оперативного лечения (склеротерапия под УЗИ-контролем, минифлебэктомия, кросэктомия и т.д.), лазерную коагуляцию варикозной болезни.
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 год окончания
Клиническая ординатура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии Владивостокского государственного медицинского университета, 2007-2009 гг.
Аспирантура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии ВГМУ, окончил досрочно в связи с защитой кандидатской диссертации по специальности – хирургия, 2009-2011 гг
Курсы повышения квалификации
Проходил стажировку в Медицинском центре Самсунг (Samsung Medical Center) г. Сеул, Респ. Корея
Участие в ассоциациях
Является членом общества флебологов России
Опыт работы
Отделении гастрохирургии и общей хирургии ККБ№1, отделении экстренной хирургии ККБ№4, во время обучения
Стажировка по хирургии в Медицинском центре Самсунг ( Samsung Medical Center ) г. Сеул, Ю. Корея по приглашению руководителя центра (д.м.н., профессор John Chul Rhee ), 2008 г.
Заместитель директора на кафедре клинической хирургии ДВФУ, с 2012 г.
Является доцентом департамента клинической медицины Школы биомедицины ДВФУ
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Адреса и стоимость приёма
Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
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4 отзыва
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