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Кизей Екатерина Николаевна
6.6
2
Кизей Екатерина Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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