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  3. Кизей Ирина Николаевна
Кизей Ирина Николаевна
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Кизей Ирина Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2004 г. окончания
  • Аспирантура по специальности клиническая иммунология, аллергология с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ежегодно повышает квалификацию по своей специальности в крупных российских и европейских учебных заведениях (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Словения, Испания)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач дерматовенеролог, МУПВ «Врачебная косметологическая лечебница», 2005 - 2007 гг.
  • Врач дерматовенеролог, физиотерапевт, заведующая отделением аппаратной и лазерной косметологии, ООО «Профессорская клиника Юцковских», с 2007 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной флебологии
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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