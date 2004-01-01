Кизей Ирина Николаевна
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Является сертифицированным тренером аппаратных методик в косметологии компании СпортМедИмпорт (ведущий лидер в продажах косметологического оборудования). Автор 48 печатных работ в ведущих российских и зарубежных журналах. Имеет рационализаторское предложение. Соавтор 6 научно-методических изданий. Докладчик 26 международных и межрегиональных конференций. Победитель конкурса молодого ученого на VII международном конгрессе по эстетической медицине им. Е. Лапутина
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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