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Клёцкина Аэлика Николаевна
6.0
0
Клёцкина Аэлика Николаевна
Эндокринолог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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