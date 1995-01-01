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Кленова Елена Анатольевна
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Кленова Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специальность “Лечебное дело”, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2003 г.
ПП по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», г. Москва, 2005 г.
ПП по теме «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы», г. Москва, 2007 г.
Сертификационный цикл «Ультразвуковая диагностика» ККБ№2 2008 г., 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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