  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Клименко Ирина Николаевна
Клименко Ирина Николаевна
6.0
0

Клименко Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Неонатолог, Зав. отделением неонатологии, Отоневролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт. 1986г. Педиатрия \ Врач
  • ВГМУ, 23.06.2005, ВСА 0068016, рег. № 40, Лечебное дело, с отличием
  • ВГМУ, И №01055, 17.05.2006, интернатура, неврология
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём детей
Неонатолог
Бесплатно
Вторичный приём детей
Неонатолог
Бесплатно
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Трамвайная, 14А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи