Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Клименко Сергей Петрович
7.5
6
Клименко Сергей Петрович
Нейрохирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лантух
Александр Васильевич
Нейрохирург
6.3
3
Записаться
Азарова
Надежда Викторовна
Нейрохирург
6.8
4
Записаться
Лукьянчук
Егор Викторович
Нейрохирург
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...