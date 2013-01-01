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Клименок Нина Анатольевна
6.0
0
Клименок Нина Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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