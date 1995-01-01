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  3. Кляхина Виктория Анатольевна
Кляхина Виктория Анатольевна
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Кляхина Виктория Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1996 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика", ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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