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  3. Князева Эльвира Борисовна
Князева Эльвира Борисовна
7.5
5

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
5 отзывов

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