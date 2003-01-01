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  3. Коцарь Наталья Юрьевна
Коцарь Наталья Юрьевна
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Коцарь Наталья Юрьевна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
Владивосток, ул. Гамарника, 18В
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