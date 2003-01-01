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Коцарь Наталья Юрьевна
6.0
0
Коцарь Наталья Юрьевна
Дерматовенеролог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2003 г. окончания
Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
Владивосток, ул. Гамарника, 18В
0 отзывов
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