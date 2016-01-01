Когай Виктор Викторович
Стаж 4 года
Доступен вызов на дом
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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