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Кожевникова Надежда Владимировна
6.0
0
Кожевникова Надежда Владимировна
Лаборант
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
OK clinic
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
0 отзывов
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