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Кожухарь Олеся Владимировна
6.0
0
Кожухарь Олеся Владимировна
Неонатолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неонатология, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-неонатолог отделения Новорожденных, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
0 отзывов
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