Когин Сергей Иванович
Стаж 19 лет
В совершенстве владеет такими техниками как, остеопатия (его руки чувствуют даже малейшие изменения в состоянии фасций, мышц и суставов), а так же висцеральная терапия (работа с внутренними органами, устранение венозных и лимфатических застоев, постановка внутренних органов в естественное положение).
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Острякова, 5
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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