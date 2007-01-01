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Когут Татьяна Ивановна
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Когут Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, зубной врач, 2004–2007 гг.
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, зубной техник, 2007-2010 гг.
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2011-2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
  • Сертификат "Клиническая фармакология местных анастетитко в стоматологии"
  • Сертификат "Острая боль на детском стоматологическом приеме"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО "Тари", 2007-2009 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, стоматологическая клиника Кристалл, с 2015 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Кристалл
Владивосток, ул. Кирова, 25А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-эндодонт
По запросу
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