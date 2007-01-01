Когут Татьяна Ивановна
Стаж 6 лет
Проводит реставрационные работы композитными материалами, эндодонтические работы, профессиональную гигиену полости рта, лечение гингивитов, пародонтитов, профессиональное отбеливание системой OpalescenceBoost, подготовка к протезированию.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Кирова, 25А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-эндодонт
По запросу
Загрузка комментариев...