Колесник Юлия Александровна
Стаж 8 лет
Принимает детей
Цель как специалиста: Более детальное обследование пациентов на высоком уровне.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Первичный приём детей
Рентгенолог
По запросу
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Первичный приём детей
Рентгенолог
По запросу
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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