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  3. Колесник Юлия Александровна
Колесник Юлия Александровна
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Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет (ТГМУ) по специальности «неврология».
  • Проходила дополнительную первичную переподготовку по специальности «рентгенология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала рентген-лаборантом в МРТ, с 2009 г.
  • Работает врачом рентгенологом, с февраля 2014 г.
  • Работает врачом МРТ, с июля 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
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Первичный приём детей
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