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Колесникова Людмила Иосифовна
5.5
2
Колесникова Людмила Иосифовна
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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