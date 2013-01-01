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Колесникова Виктория Генриховна
5.7
1
Колесникова Виктория Генриховна
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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