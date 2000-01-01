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Коломенцева Ольга Сергеевна
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Коломенцева Ольга Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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