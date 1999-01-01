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Коломиец Олеся Петровна
7.8
6
Коломиец Олеся Петровна
Психотерапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психотерапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
6 отзывов
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