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Комаха Марина Владимировна
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Комаха Марина Владимировна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-офтальмолог Хирургического отделения, Поликлиника железнодорожников
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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