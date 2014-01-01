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Комиссаренко Галина Фёдоровна
6.0
0
Комиссаренко Галина Фёдоровна
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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