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Комиссаренко Галина Фёдоровна
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Комиссаренко Галина Фёдоровна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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