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Концевая Анастасия Викторовна
6.0
0
Концевая Анастасия Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, стоматологический факультет, 2009 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сеть стоматологических клиник «George Dental Group» ООО «ДДГ-3», с 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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