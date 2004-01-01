Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кондрашов Игорь Александрович
6.6
2
Кондрашов Игорь Александрович
Хирург
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гилифанов
Евгений Альбертович
Лор (оториноларинголог)
,
Хирург
10
63
Записаться
Гармаш
Адель Игоревна
Хирург
,
Челюстно-лицевой хирург
6.9
3
Записаться
Егупов
Владимир Александрович
Хирург
,
Эндоскопист
9.8
13
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...