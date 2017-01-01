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  3. Кондратова Ксения Андреевна
Кондратова Ксения Андреевна
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Кондратова Ксения Андреевна

Кардиолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное медицинское учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ город Владивосток. Диплом специалиста от 4 июля 2017 года по специальности лечебное дело
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное медицинское учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ город Владивосток. Диплом об окончании ординатуры от 13 июня 2019 года, по специальности кардиология
  • Свидетельство об аккредитации специалиста, по специальности лечебное дело. Врач-лечебик (врач-терапевт участковый) от 22 июля 2017 года
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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