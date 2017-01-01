Кондратова Ксения Андреевна
Стаж 1 год
Консультация пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма, дислипидемии и т.д. Наблюдение, диагностика и консультация пациентов после перенесённых сердечно-сосудистых событий( Инфаркты,состояние ТЛБАП со стентированием, после АКШ). Оформление документов на высокотехнологичную медицинскую помощь. Ведение пациентов с пороками сердца и после протезирования клапанов
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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