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Коновал Игорь Николаевич
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Коновал Игорь Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
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