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Коновалова Надежда Федоровна
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Коновалова Надежда Федоровна

Хирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 46
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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