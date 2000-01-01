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Копотилова Ольга Юрьевна
6.0
0
Копотилова Ольга Юрьевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-дерматовенеролог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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