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Коптева Наталья Юрьевна
6.0
0
Коптева Наталья Юрьевна
Рефлексотерапевт
,
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по иглорефлексотерапии в Академии Традиционной Китайской Медицины провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), 1991 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ординатор отделения рефлексотерапии, Приморская Краевая Клиническая больница, 1984 - 2006 гг.
Иглорефлексотерапевт, Ли Вест, 2008 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
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Рефлексотерапевт
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