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Корецкая Валерия Николаевна
6.3
2
Корецкая Валерия Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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