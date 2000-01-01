Корнев Дмитрий Анатольевич

КПК «Оторингология детского возраста» 2000г. г. Владивосток

Стажировка «Тhe American international health alliance», г. Ташкент, 2001 г.

КПК «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии», г. Владивосток, 2001 г., 2006 г.