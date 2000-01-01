Корнев Дмитрий Анатольевич
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Лор-хирург
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Лор-хирург
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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