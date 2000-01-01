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Корнев Дмитрий Анатольевич
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Корнев Дмитрий Анатольевич

Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КПК «Оторингология детского возраста» 2000г. г. Владивосток
  • Стажировка «Тhe American international health alliance», г. Ташкент, 2001 г.
  • КПК «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии», г. Владивосток, 2001 г., 2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач отоларинголог, «Территориальный центр медицины , катастроф», 2000 - 2013 гг .
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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9 отзывов

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