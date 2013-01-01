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Корниенко Надежда Алексеевна
6.0
0
Корниенко Надежда Алексеевна
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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