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  3. Королев Дмитрий Николаевич
Королев Дмитрий Николаевич
6.5
3

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
3 отзыва

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