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Королев Дмитрий Николаевич
6.5
3
Королев Дмитрий Николаевич
Онколог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
3 отзыва
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