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Король Ирина Валерьевна
6.3
1
Король Ирина Валерьевна
Главный врач
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
1 отзыв
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