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  3. Коростелева Лариса Николаевна
Коростелева Лариса Николаевна
6.9
3

Коростелева Лариса Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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